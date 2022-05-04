Сегодня и завтра из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр

04.05.2022 12:00

Сегодня и завтра желающие могут эвакуироваться из Славянска на бесплатном автобусе в Днепр. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях.

"Сегодня от стоянки ЦНАП есть возможность уехать на Днепр. Тем, кому это необходимо, предоставят жилье на пару дней с последующим вывозом в западные области Украины. Автобус отправится ориентировочно в 12:30-13:00.

Кого заинтересовало предложение, записывайтесь!

Завтра, 5 мая, в 9:30, от стоянки ЦНАП также отправится бесплатный эвакуационный автобус до железнодорожного вокзала Днепра.

Посадка на рейсы по предварительной записи! Записаться можно по телефонам горячей линии", - говорится в сообщении.