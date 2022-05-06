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Архив - Донецкая область

ДТЭК возобновила электроснабжение 24 населенных пунктов Донецкой области

06.05.2022 17:00
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ДТЭК возобновила электроснабжение 24 населенных пунктов Донецкой области

Несмотря на постоянные обстрелы, специалисты энергокомпании возобновили электроснабжение для жителей 24 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом – 8576 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.
"В настоящее время без света остается 246 населенных пунктов Донецкой области. Наиболее сложными направлениями остаются Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Из-за боевых действий здесь регулярно повреждается энергооборудование и линии", - сообщили в ДТЭК.



Теги: Донбасс, восстановление, ДТЭК, электроснабжение
 
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