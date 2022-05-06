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Генсек ООН рассказал о ходе эвакуации из Мариуполя
Благодаря операции Организации Объединенных Наций из Мариуполя удалось эвакуировать около 500 человек. Об этом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал на заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и безопасности Украины, передает Укринформ.
По его словам, на сегодняшний день успешно проведены две эвакуационные операции. Во время первой, которая завершилась 3 мая, эвакуирован 101 мирный житель с завода "Азовсталь" и еще 59 – из соседнего района. Во время второй, завершившейся вчера вечером, спасены более 320 гражданских лиц из города и близлежащих районов.
"Сейчас проводится третья операция, но наша политика – не говорить о каких-либо деталях до ее завершения, чтобы не навредить ее проведению", – отметил Гутерреш.
В свою очередь вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что очередной этап эвакуации из Мариуполя состоится сегодня, 6 мая.
"Собираемся возле ТРЦ "Порт Сити" в 12.00", - написала она в своем Telegram - канале.
Теги: Донбасс, Мариуполь, ООН, эвакуация
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