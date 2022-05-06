Генсек ООН рассказал о ходе эвакуации из Мариуполя

06.05.2022 09:00

Благодаря операции Организации Объединенных Наций из Мариуполя удалось эвакуировать около 500 человек. Об этом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал на заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и безопасности Украины, передает Укринформ.

По его словам, на сегодняшний день успешно проведены две эвакуационные операции. Во время первой, которая завершилась 3 мая, эвакуирован 101 мирный житель с завода "Азовсталь" и еще 59 – из соседнего района. Во время второй, завершившейся вчера вечером, спасены более 320 гражданских лиц из города и близлежащих районов.

"Сейчас проводится третья операция, но наша политика – не говорить о каких-либо деталях до ее завершения, чтобы не навредить ее проведению", – отметил Гутерреш.

В свою очередь вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что очередной этап эвакуации из Мариуполя состоится сегодня, 6 мая.

"Собираемся возле ТРЦ "Порт Сити" в 12.00", - написала она в своем Telegram - канале.