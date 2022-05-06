Главная / Новости / Донецкая область / В оккупированном Донецке возникли проблемы с доступом к Instagram и Facebook
Последние новости раздела
- В оккупированном Донецке возникли проблемы с доступом к Instagram и Facebook11:00
- Генсек ООН рассказал о ходе эвакуации из Мариуполя09:00
- В зоне ООС отбиты 11 атак врага за сутки08:00
- Войска РФ обстреляли ракетами Краматорск10:00
- На Донбассе отбиты 11 атак оккупантов09:00
- Вчера из Мариуполя удалось эвакуировать 344 человека08:00
- ДТЭК возобновила электроснабжение 22 населенных пунктов Донетчины16:00
- Сегодня и завтра из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр12:00
- В оккупированной Макеевке взорвалась нефтебаза11:00
- Подразделения ООС отразили 12 атак оккупантов за сутки10:00
В оккупированном Донецке возникли проблемы с доступом к Instagram и Facebook
06.05.2022 11:00
Жители оккупированного Донецка сообщают о технических сложностях при заходах в Instagram и Facebook с 5 мая. Об этом они пишут в местном сегменте соцсетей, передает ОстроВ.
"У многих перестали работать Instagram и Facebook", - пишут дончане, отмечая, что "на сайты приходится заходить только через VPN".
При этом часть горожан сообщает, что Instagram работает как и прежде. Однако они заходят с телефона, а не с компьютера.
"Также у многих заблокировали украинские информационные сайты. На них тоже можно заходить только через VPN", - пишут в местных соцсетях.
Теги: Донецк, Facebook, Instagram, проблемы
- В оккупированном Донецке возникли проблемы с доступом к Instagram и Facebook11:00
- Генсек ООН рассказал о ходе эвакуации из Мариуполя09:00
- В зоне ООС отбиты 11 атак врага за сутки08:00
- Войска РФ обстреляли ракетами Краматорск10:00
- На Донбассе отбиты 11 атак оккупантов09:00
- Вчера из Мариуполя удалось эвакуировать 344 человека08:00
- ДТЭК возобновила электроснабжение 22 населенных пунктов Донетчины16:00
- Сегодня и завтра из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр12:00
- В оккупированной Макеевке взорвалась нефтебаза11:00
- Подразделения ООС отразили 12 атак оккупантов за сутки10:00
- В Дії появилась новая услуга для ФЛП12:00
- В оккупированном Донецке возникли проблемы с доступом к Instagram и Facebook11:00
- Власти России опровергли всеобщую мобилизацию10:00
- Генсек ООН рассказал о ходе эвакуации из Мариуполя09:00
- В зоне ООС отбиты 11 атак врага за сутки08:00
- "Врачи мира" будут сотрудничать с Центрами для переселенцев "Я - Маріуполь"17:00
- В Украине создано приложение РКИН (Русский корабль, иди нах*й)15:00
- "Приватбанк" предупредил о завершении кредитных каникул13:00
- В Испании задержали пророссийского блогера Анатолия Шария12:00
- Укрзализныця предупредила о задержке более 40 поездов11:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- В оккупированной Макеевке взорвалась нефтебаза
- Войска РФ обстреляли ракетами Краматорск
- Рада перенесла празднование Дня победы на 8 мая
- В результате рашистского обстрела погибли 10 работников Авдеевского коксохима
- На Донбассе отбиты 11 атак оккупантов
- Более 200 мариупольцев на собственном транспорте прибыли в Запорожье
- В Испании задержали пророссийского блогера Анатолия Шария
- 2 мая на Донбассе ВСУ отбили 12 атак российских оккупантов
- На 3 мая запланирован один эвакуационный поезд с Донбасса
- Опубликован график эвакуции из Мариуполя на 4 мая