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В зоне ООС отбиты 11 атак врага за сутки
06.05.2022 08:00
В течение минувших суток, 5 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 11 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Украинские защитники уничтожили 8 танков, 11 единиц боевой бронированной и 5 единиц автомобильной техники врага.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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