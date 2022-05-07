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Украинские войска на Донбассе отбили 8 атак врага за сутки
07.05.2022 09:00
На протяжении минувших суток, 6 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 8 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. Об этом сообщает прес-центр штаба ООС.
В частности украинские защитники уничтожили 3 танка, 8 артиллерийских систем (из них 4 РСЗО), 7 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной и один автомобиль врага.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10».
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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