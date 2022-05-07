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Архив - Донецкая область

Войска РФ нанесли ракетный удар по Константиновке

07.05.2022 15:00
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Войска РФ нанесли ракетный удар по Константиновке

Сегодня утром войска РФ нанесли ракетный удар по Донецкой области, в результате чего произошел пожар на территории корпуса №1 Константиновского профессионального строительного лицея в г. Константиновка Краматорского района. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, пожар был ликвидирован на площади 50 кв. В результате разбора завалов найдено 9 пострадавших и двое погибших.
От Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области привлечены 16 человек личного состава и 3 единицы техники. Аварийно-спасательные работы продолжаются.



Теги: Донбасс, Константиновка, лицей, ракетный удар
 
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