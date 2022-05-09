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Архив - Донецкая область

10 автобусов с жителями Мариуполя прибыли в Запорожье

09.05.2022 08:00
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10 автобусов с жителями Мариуполя прибыли в Запорожье

На подконтрольную Украине территорию прибыли десять автобусов, на которых из осажденного Мариуполя и Азовстали вывезли 173 человек. Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.
Власти выразили благодарность защитникам города за возможность спасти людей, а также ООН, Красному Кресту и министру Ирине Верещук за организацию операции.
"Спасибо за это всем героическим защитникам Азовстали. Ценой трех жизней наших воинов и шести раненых бойцов удалось достать и вывезти мирных с территории завода", - говорится в сообщении.



Теги: Мариуполь, эвакуация, Азовсталь, автобусы
 
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