10 автобусов с жителями Мариуполя прибыли в Запорожье

09.05.2022 08:00

На подконтрольную Украине территорию прибыли десять автобусов, на которых из осажденного Мариуполя и Азовстали вывезли 173 человек. Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

Власти выразили благодарность защитникам города за возможность спасти людей, а также ООН, Красному Кресту и министру Ирине Верещук за организацию операции.

"Спасибо за это всем героическим защитникам Азовстали. Ценой трех жизней наших воинов и шести раненых бойцов удалось достать и вывезти мирных с территории завода", - говорится в сообщении.