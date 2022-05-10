9 мая на Донбассе отбиты 15 атак врага

10.05.2022 09:00

В течение минувших суток, 9 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 15 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба Группировки объединенных сил.

В частности, украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".