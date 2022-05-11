Последние новости раздела
- В ОРДО заблокировали Facebook и Instagram15:00
- Войска РФ нанесли ракетный удар по двум микрорайонам Славянска11:00
- Мобилизованных из "ЛДНР" свозят под Харьков10:00
- 10 мая на Донбассе отбито 12 атак врага09:00
- На Донетчине ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов17:00
- Петиция с призывом спасти защитников Мариуполя набрала миллион голосов12:00
- 9 мая на Донбассе отбиты 15 атак врага09:00
- На Донбассе 8 мая отбиты 6 атак врага09:00
- 10 автобусов с жителями Мариуполя прибыли в Запорожье08:00
- За сутки, 7 мая, в зоне ООС отбиты 9 атак врага09:00
В ОРДО заблокировали Facebook и Instagram
11.05.2022 15:00
Оккупационные власти так называемой "ДНР" заблокировали жителям доступ к соцсетям Facebook и Instagram. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт так называемого "Министерства связи ДНР".
"На территории Донецкой Народной Республики операторы связи начали блокирование запрещенной информации, что несет угрозу ее жителям...В частности, уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta, которая разрешила в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей. В связи с этим доступ к социальным сетям Meta - Facebook и Instagram - на территории Республики заблокирован", - говорится в сообщении.
Теги: Facebook, блокировка, Instagram, ОРДО
Читайте также:
- Социальная сеть Facebook заняла первое место в "черном списке" работодателей
- Новая политика Instagram распугала пользователей
- Тезке Марка Цукерберга отказали в регистрации на Facebook
- Британцы могут остаться без Twitter и Facebook
- В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой
- Facebook заблокировала Instagram-страницу Кадырова
- В ОРДО заблокировали Facebook и Instagram15:00
- В Северодонецке 30% домов не пригодны для проживания13:00
- Войска РФ нанесли ракетный удар по двум микрорайонам Славянска11:00
- Мобилизованных из "ЛДНР" свозят под Харьков10:00
- 10 мая на Донбассе отбито 12 атак врага09:00
- На Донетчине ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов17:00
- Петиция с призывом спасти защитников Мариуполя набрала миллион голосов12:00
- В оккупированном Луганске ФСБ по квартирам ищет уклонистов11:00
- 9 мая на Донбассе отбиты 15 атак врага09:00
- Жителей Луганщины попросили оставаться в укрытиях11:00
- В ОРДО заблокировали Facebook и Instagram15:00
- В Северодонецке 30% домов не пригодны для проживания13:00
- Украина вышла в финал Евровидения-2022 (ВИДЕО)12:00
- Войска РФ нанесли ракетный удар по двум микрорайонам Славянска11:00
- Мобилизованных из "ЛДНР" свозят под Харьков10:00
- 10 мая на Донбассе отбито 12 атак врага09:00
- Умер первый президент Украины Леонид Кравчук08:00
- На Донетчине ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов17:00
- Глава МИД Германии Бербок прибыла в Украину15:00
- Вход для украинцев на матч сборной против Боруссии Менхенгладбах будет бесплатным13:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- В оккупированном Луганске ФСБ по квартирам ищет уклонистов
- Мобилизованных из "ЛДНР" свозят под Харьков
- В результате авиаудара рашистов по школе на Луганщине под завалами оказались 90 человек
- Хакеры "поздравили" российских телезрителей с Днем Победы
- Лисичанск и Северодонецк обесточены в результате российского обстрела
- Петиция с призывом спасти защитников Мариуполя набрала миллион голосов
- 10 автобусов с жителями Мариуполя прибыли в Запорожье
- Сотрудники "Ленты.Ру" опубликовали на сайте антипутинские статьи
- За сутки, 7 мая, в зоне ООС отбиты 9 атак врага
- Посла РФ в Варшаве облили красной краской (ВИДЕО)