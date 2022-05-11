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Архив - Донецкая область

В ОРДО заблокировали Facebook и Instagram

11.05.2022 15:00
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В ОРДО заблокировали Facebook и Instagram

Оккупационные власти так называемой "ДНР" заблокировали жителям доступ к соцсетям Facebook и Instagram. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт так называемого "Министерства связи ДНР".
"На территории Донецкой Народной Республики операторы связи начали блокирование запрещенной информации, что несет угрозу ее жителям...В частности, уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta, которая разрешила в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей. В связи с этим доступ к социальным сетям Meta - Facebook и Instagram - на территории Республики заблокирован", - говорится в сообщении.



Теги: Facebook, блокировка, Instagram, ОРДО
 
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