Войска РФ нанесли ракетный удар по двум микрорайонам Славянска

11.05.2022 11:00

Российские войска утром 11 мая ударили ракетами по Славянску в Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

Он уточнил, что в результате атаки пострадали два микрорайона Славянска.

"К счастью, обошлось без жертв. Степень разрушений уточняется", - написал Лях в Facebook и призвал граждан не выкладывать видео и фото результатов обстрела.