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Архив - Донецкая область

Российские оккупанты уничтожают Авдеевский коксохимзавод, - Магомедов

12.05.2022 10:00
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Российские оккупанты уничтожают Авдеевский коксохимзавод, - Магомедов

11 мая российские оккупанты в очередной раз обстреляли территорию коксохимического комбината в Авдеевка. Об этом сообщил народный депутат Украины Муса Магомедов.
"Орки продолжают «денацифицировать» Авдеевский коксохим.
Этой ночью и сегодня в обед завод снова под обстрелом. Много попаданий по территории предприятия, повреждены производственные мощности. К счастью, пострадавших нет.
Эти твари целенаправленно уничтожают крупнейший в Европе коксохим и мирных людей. Они прекрасно знают, что на предприятии продолжают работать специалисты. Авдеевский коксохим - это непрерывное производство. И даже сейчас, находясь на консервации, на промышленных площадках нужны специалисты, которые поддерживают жизнь предприятия.
Горжусь нашими героями-заводчанами. Спасибо каждому сотруднику завода. Все восемь лет вы вопреки всему продолжаете бороться за жизнь АКХЗ - сердце Авдеевки", - отметил он.



Теги: Донбасс, обстрел, АКХЗ, Муса Магомедов
 
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