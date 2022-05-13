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Воины ВСУ 12 мая на Донбассе отбили 18 атак врага
13.05.2022 09:00
Украинские защитники отразили за прошедшие сутки 18 атак врага на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 13 танков; 8 артиллерийских систем (одна из них РСЗО), 27 единиц боевой бронированной техники; 2 единицы специальной инженерной техники; 5 автомобилей.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский многоцелевой вертолет Ка-52 и 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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