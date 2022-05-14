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На Донбассе 13 мая ВСУ отбили 10 атак врага

14.05.2022 08:00
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На Донбассе 13 мая ВСУ отбили 10 атак врага

13 мая украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили 10 атак врага. Об этом говорится в фейсбуке Группировки Объединенных сил.
"Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам значительные потери в живой силе и технике.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 5 танков; 5 артиллерийских систем; 6 единиц боевой бронированной техники; 7 вражеских автомобилей.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10"", - сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, ООС, ситуация
 
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