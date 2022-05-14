- Оккупанты депортировали в РФ и "ДНР" более 47 тыс. мариупольцев09:00
- На Донбассе 13 мая ВСУ отбили 10 атак врага08:00
- Мэр Славянска опроверг слухи о заселении военных в пустующие квартиры13:00
- Воины ВСУ 12 мая на Донбассе отбили 18 атак врага09:00
- В Кабмине рассказали о переговорах с Россией об эвакуации с Азовстали08:00
- Российские оккупанты уничтожают Авдеевский коксохимзавод, - Магомедов10:00
- 11 мая на Донбассе ВСУ отбили 9 атак врага08:00
- Россия оставила жителей Донбасса без газа17:00
- В ОРДО заблокировали Facebook и Instagram15:00
- Войска РФ нанесли ракетный удар по двум микрорайонам Славянска11:00
Оккупанты депортировали в РФ и "ДНР" более 47 тыс. мариупольцев
Из Мариуполя и окрестностей города были депортированы более 47 тыс. человек на территорию РФ и так называемой "ДНР". Об этом сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, передает Укринформ.
"Мы оперируем только официальной информацией. То, что нам удалось узнать из подтвержденных источников о депортированных гражданах Украины и непосредственно депортированных из Мариуполя и его окрестностей. Мы верифицировали списки нашей громады, и эта верификация свидетельствует, что 47 тыс.+ выехало в направлении РФ и так называемой "ДНР", – отметил он.
По словам Бойченко, очень многие депортированные граждане не проходят "фильтрацию" и попадают к оккупантам в тюрьму.
"Нужно понимать, что люди наши проходят жесткую "фильтрацию", не доезжают в РФ и "ДНР" где-то 30%. Например, если уехала одна тысяча человек на так называемую фильтрацию, то 300 человек из этой тысячи поедет в тюрьму", - рассказал мэр.
Теги: Россия, Мариуполь, депортация, ДНР
- В РФ депортированным мариупольцам предлагают "дальневосточный гектар"
- “Двух анклавов мало! Надо было брать Мариуполь”, - российский пропагандист Шевченко упрекнул Кремль из-за Донбасса. ВИДЕО
- Украинские пограничники отбирают у россиян мясо
- Боевики начали расстреливать друг друга из-за долгов – подробности
- Россия депортирует в Украину снайпера донецких боевиков
- Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
- Оккупанты депортировали в РФ и "ДНР" более 47 тыс. мариупольцев09:00
- На Донбассе 13 мая ВСУ отбили 10 атак врага08:00
- Красный крест передал жителям Северодонецка более 60 тонн продуктов15:00
- Мэр Славянска опроверг слухи о заселении военных в пустующие квартиры13:00
- Войска РФ разрушили мост между Северодонецком и Рубежным12:00
- Воины ВСУ 12 мая на Донбассе отбили 18 атак врага09:00
- В Кабмине рассказали о переговорах с Россией об эвакуации с Азовстали08:00
- Луганский областной онкодиспансер эвакуируется на Ровенщину17:00
- Российские оккупанты уничтожают Авдеевский коксохимзавод, - Магомедов10:00
- 11 мая на Донбассе ВСУ отбили 9 атак врага08:00
- Оккупанты депортировали в РФ и "ДНР" более 47 тыс. мариупольцев09:00
- На Донбассе 13 мая ВСУ отбили 10 атак врага08:00
- Великобритания ввела санкции против родственников и друзей Путина17:00
- Красный крест передал жителям Северодонецка более 60 тонн продуктов15:00
- Мэр Славянска опроверг слухи о заселении военных в пустующие квартиры13:00
- Войска РФ разрушили мост между Северодонецком и Рубежным12:00
- В Турине состоялась жеребьевка финалистов Евровидения-202211:00
- В Минфине назвали потраченную на войну сумму10:00
- Воины ВСУ 12 мая на Донбассе отбили 18 атак врага09:00
- В Кабмине рассказали о переговорах с Россией об эвакуации с Азовстали08:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Мобилизованных из "ЛДНР" свозят под Харьков
- Россия оставила жителей Донбасса без газа
- Российские оккупанты уничтожают Авдеевский коксохимзавод, - Магомедов
- В Турине состоялась жеребьевка финалистов Евровидения-2022
- Войска РФ нанесли ракетный удар по двум микрорайонам Славянска
- В ОРДО заблокировали Facebook и Instagram
- В Кабмине рассказали о переговорах с Россией об эвакуации с Азовстали
- Украина вышла в финал Евровидения-2022 (ВИДЕО)
- Войска РФ разрушили мост между Северодонецком и Рубежным
- Мэр Славянска опроверг слухи о заселении военных в пустующие квартиры