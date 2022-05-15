Последние новости раздела
- На Донетчине ДТЭК вернула свет в 13 населенных пунктов16:00
- 14 мая на Донбассе отбиты 12 атак врага10:00
- Оккупанты пропустили эвакуационную колонну из Мариуполя в сторону Запорожья09:00
- Оккупанты депортировали в РФ и "ДНР" более 47 тыс. мариупольцев09:00
- На Донбассе 13 мая ВСУ отбили 10 атак врага08:00
- Мэр Славянска опроверг слухи о заселении военных в пустующие квартиры13:00
- Воины ВСУ 12 мая на Донбассе отбили 18 атак врага09:00
- В Кабмине рассказали о переговорах с Россией об эвакуации с Азовстали08:00
- Российские оккупанты уничтожают Авдеевский коксохимзавод, - Магомедов10:00
- 11 мая на Донбассе ВСУ отбили 9 атак врага08:00
На Донетчине ДТЭК вернула свет в 13 населенных пунктов
15.05.2022 16:00
За 14 мая аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети смогли провести восстановительные работы в 13 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших вследствие боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Это позволило вернуть свет в дома 5744 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.
Пока что без электроснабжения остаются жители 261 населенного пункта Донецкой области. Самые сложные направления — Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Из-за активных боевых действий здесь постоянно повреждается электрооборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты.
Теги: Донбасс, восстановление, ДТЭК, электроснабжение
Читайте также:
- ДТЭК возобновила электроснабжение 24 населенных пунктов Донецкой области
- После восстановления электроснабжения Авдеевский коксохим возобновит работу в течение трех-четырех суток
- Ремонтники ДТЭК не могут отремонтировать ЛЭП на Донбассе из-за обстрелов боевиков
- ДТЭК за сутки восстановила электроснабжение 13,4 тысяч домов
- Главный тренер донецкого "Шахтера" заявил, что весной клуб будет восстанавливать "Донбасс Арену"
- "Моськи Путина проиграли", - российский политолог пророчит переворот в Кремле
- На Донетчине ДТЭК вернула свет в 13 населенных пунктов16:00
- «Укрпочте» удалось доставить пенсии жителям Северодонецка14:00
- 14 мая на Донбассе отбиты 12 атак врага10:00
- Оккупанты пропустили эвакуационную колонну из Мариуполя в сторону Запорожья09:00
- На Луганщине появилась своя "Чернобаевка"11:00
- Оккупанты депортировали в РФ и "ДНР" более 47 тыс. мариупольцев09:00
- На Донбассе 13 мая ВСУ отбили 10 атак врага08:00
- Красный крест передал жителям Северодонецка более 60 тонн продуктов15:00
- Мэр Славянска опроверг слухи о заселении военных в пустующие квартиры13:00
- Войска РФ разрушили мост между Северодонецком и Рубежным12:00
- На Донетчине ДТЭК вернула свет в 13 населенных пунктов16:00
- «Укрпочте» удалось доставить пенсии жителям Северодонецка14:00
- Украинские полярники записали видео в поддержку защитников "Азовстали" (ВИДЕО)12:00
- 14 мая на Донбассе отбиты 12 атак врага10:00
- Оккупанты пропустили эвакуационную колонну из Мариуполя в сторону Запорожья09:00
- Украина - победитель Евровидения-2022 (ВИДЕО)08:00
- "Укрзалізниця" сворачивает эвакуационные рейсы17:00
- Букмекеры дали прогноз на финал Евровидения15:00
- В Украине создан сайт о российских военнопленных13:00
- На Луганщине появилась своя "Чернобаевка"11:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- В Турине состоялась жеребьевка финалистов Евровидения-2022
- Российские оккупанты уничтожают Авдеевский коксохимзавод, - Магомедов
- В Кабмине рассказали о переговорах с Россией об эвакуации с Азовстали
- На Луганщине появилась своя "Чернобаевка"
- Войска РФ разрушили мост между Северодонецком и Рубежным
- Мэр Славянска опроверг слухи о заселении военных в пустующие квартиры
- Воины ВСУ 12 мая на Донбассе отбили 18 атак врага
- Красный крест передал жителям Северодонецка более 60 тонн продуктов
- 11 мая на Донбассе ВСУ отбили 9 атак врага
- В Кабмине перечислили все программы финпомощи от ООН для переселенцев