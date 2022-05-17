С Азовстали эвакуированы 264 защитника Мариуполя

17.05.2022 08:00

В понедельник, 16 мая, с территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе вывезли 264 украинских военных. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

"С Азовстали в медицинское учреждение в Новоазовске (неподконтрольный Украине - ред.) эвакуировано 53 тяжело раненных для предоставления им медицинской помощи. Еще 211 лиц через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку (неподконтрольная Украине - ред). Для дальнейшего возвращения их домой будет проведена процедура обмена", - сказала она.

По словам Маляр, Главное управление разведки Минобороны, ВСУ, Национальная гвардия и Пограничная служба совместными усилиями проводят мероприятия по спасению бойцов, которые все еще остаются под заблокированным заводом.