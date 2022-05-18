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Архив - Донецкая область

18 мая на Донбассе отбиты 12 атак врага

18.05.2022 09:00
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18 мая на Донбассе отбиты 12 атак врага

17 мая украинские воины из состава группировки Объединенных сил отбили 12 атак врага. Еще на 4 локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 36 жилых домов, 6 промышленных и фермерских предприятий, супермаркет, спортивную школу, общежитие, аптеку. В результате этих обстрелов погибли 8 мирных жителей, 4 получили ранения (среди них один 8-летний ребенок).
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 3 артиллерийские системы (из них одна РСЗО); 6 единиц боевой бронированной техники; 7 автомобилей (в том числе один грузовик с боеприпасами).



Теги: Донбасс, ООС, ситуация
 
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