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18 мая украинские военные на Донбассе отбили 16 атак врага
19.05.2022 08:00
За сутки 18 мая на Донбассе украинские военные отбили 16 атак противника. Враг понес крупные потери в живой силе и технике. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля, 6 единиц автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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