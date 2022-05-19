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Архив - Донецкая область

"Мобилизованного" жителя ОРДО приговорили к 15 годам тюрьмы

19.05.2022 13:00
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"Мобилизованного" жителя ОРДО приговорили к 15 годам тюрьмы

Винницкий городской суд приговорил мобилизованного группировкой "ДНР" 26-летнего уроженца Макеевки Никиту Баенко к 15 годам тюрьмы за государственную измену. Об этом сообщает "Судебный репортер".
По версии обвинения, 24 февраля 2022 года Никита Баенко добровольно обратился в военкомат "ДНР", которая в Украине признана террористической организацией. После этого он присоединился к военному вторжению на территорию Украины.
Вместе с другими военными оккупационной армии Баенко через Крым попал в Херсонскую область. Впоследствии их подразделение отправили в село Белозерка Николаевской области.
"ДНРовцы" в составе подразделения вооруженных сил россии якобы охраняли стратегически важные перекрестки дорог и пропускали военную технику. Уже 13 марта Вооруженные силы Украины уничтожили часть этого подразделения, а восьмерых солдат задержали и передали в СБУ.
По словам адвоката обвиняемого, у его подзащитного не было возможности избежать призыва в состав сил врага и он не принимал активное участие в боевых действиях.
Судья не смягчил наказание и назначил подсудимому 15 лет лишения свободы без конфискации имущества.



Теги: суд, приговор, мобилизация, ОРДО
 
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