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Архив - Донецкая область

Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Днепр

19.05.2022 09:00
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Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Днепр

Сегодня, 19 мая, желающих выехать из Славянска автобусом эвакуируют в Днепр. Об этом сообщает Славянская военно-гражданская администрация.
"Посадка – по предварительной записи. Записаться можно по телефонам горячей линии Славянской ВГА. Принимайте решение и собирайтесь!", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Славянск, автобус, эвакуация
 
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