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Архив - Донецкая область

В России назвали количество вышедших из Азовстали украинских военных

19.05.2022 15:00
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В России назвали количество вышедших из Азовстали украинских военных

За три дня с территории мариупольского завода Азовсталь вышли 1730 украинских военных, сообщает Минобороны РФ в четверг, 19 мая.
Утверждается, что за минувшие сутки вышел 771 военный. При этом сообщается, что среди военных 80 раненых.
Российские СМИ заявляют, что Азовсталь покинуло около половины украинских военных.



Теги: Донбасс, Мариуполь, Азовсталь, защитники
 
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