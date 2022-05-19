Войска РФ обстреляли гражданские объекты Бахмута

19.05.2022 12:00

Российские оккупанты нанесли очередной авиаудар по Бахмуту. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание. В частном доме спасатели вытащили из-под завалов 6 человек, их состояние – удовлетворительное. В пятиэтажке уничтожен целый подъезд, но, по предварительной информации, пострадавших нет" , – говорится в сообщении.