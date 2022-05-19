Последние новости раздела
- Войска РФ обстреляли гражданские объекты Бахмута12:00
- В ОРДЛО хотят мобилизовать студентов ВУЗов11:00
- Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Днепр09:00
- 18 мая украинские военные на Донбассе отбили 16 атак врага08:00
- 18 мая на Донбассе отбиты 12 атак врага09:00
- Семь автобусов с защитниками Мариуполя прибыли в оккупированную Еленевку08:00
- Бойченко призвал жителей Мариуполя не возвращаться в город15:00
- 16 мая на Донбассе отбиты 11 атак врага09:00
- С Азовстали эвакуированы 264 защитника Мариуполя08:00
- 15 мая на Донбассе отбиты 17 атак врага09:00
Войска РФ обстреляли гражданские объекты Бахмута
19.05.2022 12:00
Российские оккупанты нанесли очередной авиаудар по Бахмуту. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание. В частном доме спасатели вытащили из-под завалов 6 человек, их состояние – удовлетворительное. В пятиэтажке уничтожен целый подъезд, но, по предварительной информации, пострадавших нет" , – говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, обстрел, Бахмут
Читайте также:
- Поселок Зайцево вновь попал под обстрел
- За сутки позиции ВСУ были обстреляны 40 раз, пострадали населенные пункты (ВИДЕО)
- Потери на валютном фронте: гривна не устояла перед долларом и евро
- Обстрелы стирают Авдеевку с лица земли (ВИДЕО)
- На Донбассе сепаратисты обстреляли жилой дом в Песках
- Жителя Донетчины достали две войны: Вторая мировая и нынешняя гибридная (ФОТО)
- Войска РФ обстреляли гражданские объекты Бахмута12:00
- В ОРДЛО хотят мобилизовать студентов ВУЗов11:00
- Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Днепр09:00
- 18 мая украинские военные на Донбассе отбили 16 атак врага08:00
- Луганщина полностью осталась без света17:00
- 18 мая на Донбассе отбиты 12 атак врага09:00
- Семь автобусов с защитниками Мариуполя прибыли в оккупированную Еленевку08:00
- Бойченко призвал жителей Мариуполя не возвращаться в город15:00
- 16 мая на Донбассе отбиты 11 атак врага09:00
- С Азовстали эвакуированы 264 защитника Мариуполя08:00
- Войска РФ обстреляли гражданские объекты Бахмута12:00
- В ОРДЛО хотят мобилизовать студентов ВУЗов11:00
- В Киеве официально возобновило работу посольство США10:00
- Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Днепр09:00
- 18 мая украинские военные на Донбассе отбили 16 атак врага08:00
- Луганщина полностью осталась без света17:00
- ДТЭК полностью восстановила электроснабжение Киевщины14:00
- Ахметов оценил ущерб своему бизнесу от российской агрессии13:00
- Российского гимнаста дисквалифицировали из-за буквы Z12:00
- Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО11:00
- Пам’ятки під обстрілами: як захистити культуру від війни?13:00
- У пошуках пального. Що відбувається на заправках?10:00
- Казино Slotor с коллекцией лучших слотов в Украине11:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Названы потери РФ при попытке переправы через Северский Донец
- Составлена подробная карта размещения войск РФ в Украине
- Бойченко призвал жителей Мариуполя не возвращаться в город
- С Азовстали эвакуированы 264 защитника Мариуполя
- На Луганщине восстановили мобильную связь
- Семь автобусов с защитниками Мариуполя прибыли в оккупированную Еленевку
- В Пентагоне назвали количество российских войск в Украине
- Казино Slotor с коллекцией лучших слотов в Украине
- 15 мая на Донбассе отбиты 17 атак врага
- 18 мая на Донбассе отбиты 12 атак врага