Мужчин из Мариуполя готовят к мобилизации в "армию ДНР"

20.05.2022 17:00

Оккупанты вывозят мужчин из Мариуполя в фильтрационные лагеря и готовят их к мобилизации в так называемую "армии ДНР". Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"За последние две недели количество людей в фильтрационных лагерях в Безымянном и Казацком Новоазовского района возросло с 2 тысяч до 3-4 тысяч", - пишет Андрющенко.

По словам советника мэра, ни один из жителей города в течение пяти недель не был освобожден из лагеря.

Сообщается, что в лагерях на мариупольцев оказывают психологическое давление, чтобы сломать их морально.