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Создан Благотворительный фонд Мариуполя
20.05.2022 10:00
В поддержку мариупольских переселенцев открыт Благотворительный фонд Мариуполя. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
«В поддержку мариупольцев! Открыт Благотворительный фонд Мариуполя. Каждый может поддержать мариупольских переселенцев из разных уголков Украины или мира. Сделать это легко через сайт MHelp», – говорится в сообщении.
Теги: Мариуполь, благотворительность, фонд
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