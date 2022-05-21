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20 мая ВСУ на Донбассе отбили 11 вражеских атак
21.05.2022 08:00
На Донецком и Луганском направлениях 20 мая украинские военные отбили 11 вражеских атак. Противник понес потери в живой силе и технике. Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил.
Российские военные продолжают применять против мирных городов и позиций Вооруженных сил Украины боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию, танки и минометы. Противник 11 раз безуспешно пытался атаковать украинских защитников.
За сутки ВСУ на этом направлении уничтожили: восемь танков, три артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники, девять автомобилей.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10 и оперативно-тактический БПЛА ZALA.
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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