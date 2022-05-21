Оккупанты под видом эвакуации депортируют мариупольцев в РФ

21.05.2022 13:00

Оккупанты депортируют жителей Мариуполя в Россию под видом эвакуации. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам Андрющенко, перемещение украинцев происходит поэтапно – сперва на временно оккупированную территорию Новоазовского района, а после в Россию.

"Район метро. Подают автобусы и объявляют об эвакуации. При посадке уже сообщают, что автобус везет в Безымянное Новоазовского района и затем в Россию. Российские военные и официальные волонтеры блокируют любые попытки покинуть место и отказаться от эвакуации", – пишет Андрющенко.