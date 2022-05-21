Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оккупанты под видом эвакуации депортируют мариупольцев в РФ

21.05.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупанты под видом эвакуации депортируют мариупольцев в РФ

Оккупанты депортируют жителей Мариуполя в Россию под видом эвакуации. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По словам Андрющенко, перемещение украинцев происходит поэтапно – сперва на временно оккупированную территорию Новоазовского района, а после в Россию.
"Район метро. Подают автобусы и объявляют об эвакуации. При посадке уже сообщают, что автобус везет в Безымянное Новоазовского района и затем в Россию. Российские военные и официальные волонтеры блокируют любые попытки покинуть место и отказаться от эвакуации", – пишет Андрющенко.



Теги: Россия, Мариуполь, депортация, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх