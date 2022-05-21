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Оккупанты под видом эвакуации депортируют мариупольцев в РФ
21.05.2022 13:00
Оккупанты депортируют жителей Мариуполя в Россию под видом эвакуации. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По словам Андрющенко, перемещение украинцев происходит поэтапно – сперва на временно оккупированную территорию Новоазовского района, а после в Россию.
"Район метро. Подают автобусы и объявляют об эвакуации. При посадке уже сообщают, что автобус везет в Безымянное Новоазовского района и затем в Россию. Российские военные и официальные волонтеры блокируют любые попытки покинуть место и отказаться от эвакуации", – пишет Андрющенко.
Теги: Россия, Мариуполь, депортация, оккупанты
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