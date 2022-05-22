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Архив - Донецкая область

21 мая на Донбассе отбиты 9 атак врага

22.05.2022 09:00
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21 мая на Донбассе отбиты 9 атак врага

21 мая украинские воины из состава группировки Объединенных сил отбили 9 атак врага. Еще на 4 локациях продолжаются бои с оккупантом. Об этом сообщает пресс-центр ОС.
Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 30 гражданских объектов из них: 13 жилых дома, 4 завода, научно-производственное учреждение, институт иностранных языков, железнодорожную станцию, музыкальную школу, две пожарно-спасательные части, участок газопровода, высоковольтную линию электросетей, кладбище и ряд хозяйственных и складских помещений. В результате этих обстрелов только в Донецкой области погибли по меньшей мере 7 гражданских лиц, еще 7 получили ранения. Данные по Луганской области уточняются.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 5 танков; 4 артиллерийские системы; 10 единиц боевой бронированной техники; 2 вражеских автомобиля.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".



Теги: Донбасс, ООС, ситуация
 
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