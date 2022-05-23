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Архив - Донецкая область

Горсовет Мариуполя обнародовал список коллаборантов из ОПЗЖ

23.05.2022 12:00
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Горсовет Мариуполя обнародовал список коллаборантов из ОПЗЖ

Мариупольский городской совет в своем телеграм-канале опубликовал список коллаборантов из местной фракции ОПЗЖ.
По словам чиновников, эти люди сначала корректировали вражеский огонь по городу, а когда он был оккупирован - примкнули к захватчикам.
"По собственному желанию эти предатели примкнули к врагу и сейчас продолжают издеваться над оставшимися в городе мариупольцами. Именно они 9 мая организовали праздник на костях, когда прошлись по улицам, на которых еще вчера лежали погибшие мариупольцы, с криками "ура". Лица этих гауляйтеров должен знать каждый", - говорится в сообщении.
Вот список имен, обнародованных в горсовете.
Иващенко Константин;
Истратов Вадим;
Хаджинов Дмитрий;
Бурлаков Сергей;
Калачева Виктория;
Агибалов Валерий;
Карпенко Елена;
Хармышев Евгений;
Сотникова Наталья.



Теги: Донбасс, Мариуполь, коллаборационизм, ОПЗЖ
 
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