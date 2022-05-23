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Красный Крест опубликовал контакты для родственников защитников «Азовстали»

23.05.2022 11:00
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Красный Крест опубликовал контакты для родственников защитников «Азовстали»

Информация о количестве и персональных данных выведенных из «Азовстали» украинских военнослужащих, которой располагает Международный Комитет Красного Креста, останется конфиденциальной и публично не будет обнародоваться, передает Укринформ.
Об этом сообщила представитель организации Мирелла Ходейб, отвечая на вопрос, сколько украинских военных, выведенных из «Азовстали», включая раненых, сейчас было зарегистрировано МККК, и будут ли опубликованы их списки.
«Эта информация является конфиденциальной. Нашим приоритетом является проверка условий содержания военнопленных и обращение с ними, предотвращение исчезновения и поддержание их связи с семьями. Но мы не будем публиковать списки или имена людей, которых мы посещали или тех, кого мы посетим в будущем», – сообщила представительница МККК.
Она добавила, что регистрация военнопленных организацией позволяет им «чувствовать себя защищенными, по крайней мере, от риска исчезнуть бесследно».
На вопрос, могут ли члены семей, выведенных из «Азовстали» военнослужащих, узнать в МККК, были ли они зарегистрированы организацией, Мирелла Ходейб заявила: «Семьи, которые ищут информацию о пропавших без вести родственниках, могут связаться с Центральным агентством розыска МККК по электронной почте [email protected], а также по телефонам +41 22 730 3600 или +380 800 300 155».



Теги: информация, Красный Крест, Азовсталь, защитники
 
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