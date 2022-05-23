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Архив - Донецкая область

В Бахмуте задержали мужчину, шпионившего для оккупантов

23.05.2022 17:00
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В Бахмуте задержали мужчину, шпионившего для оккупантов

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры житель г.Бахмута разоблачен в совершении государственной измены в условиях военного положения. В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.
По данным следствия, в мае 2022 гражданин в условиях военного положения добровольно согласился помогать оккупантам. Мужчина через Интернет передавал представителю силового ведомства РФ информацию о расположении и перемещении личного состава и техники Вооруженных Сил Украины, а также снимал места дислокации личного состава Национальной гвардии Украины на территории г.Бахмут Донецкой области.
Кроме того, сообщается, что подозреваемый ставил метки на электронных картах и сообщал захватчикам о попадании ракеты в здание гражданской инфраструктуры города.
Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Теги: Донбасс, шпионаж, задержание, Бахмут
 
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