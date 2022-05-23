В Бахмуте задержали мужчину, шпионившего для оккупантов

23.05.2022 17:00

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры житель г.Бахмута разоблачен в совершении государственной измены в условиях военного положения. В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, в мае 2022 гражданин в условиях военного положения добровольно согласился помогать оккупантам. Мужчина через Интернет передавал представителю силового ведомства РФ информацию о расположении и перемещении личного состава и техники Вооруженных Сил Украины, а также снимал места дислокации личного состава Национальной гвардии Украины на территории г.Бахмут Донецкой области.

Кроме того, сообщается, что подозреваемый ставил метки на электронных картах и сообщал захватчикам о попадании ракеты в здание гражданской инфраструктуры города.

Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.