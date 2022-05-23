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Архив - Донецкая область

Жителей Донетчины начали отключать от газоснабжения

23.05.2022 15:00
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Жителей Донетчины начали отключать от газоснабжения

Сегодня, 23 мая, на территории Донецкой области прекращается газоснабжение. Об этом предупредила пресс-служба компании "Донецкоблгаз".
В заявлении говорится, что газоснабжение в Донецкой области будет прекращено из-за повреждения магистрального газопровода и отсутствия альтернативных источников поставки голубого топлива бытовым потребителям.
Приостановление распределения газа, как предупреждает "Донецкоблгаз", будет осуществлено с 14:00 23 мая. Однако, вынужденные ограничения не затронут бытовых потребителей, которые проживают в Комарской и Александровской ОТГ:
с. Мирное;
с. Искра;
с. Поддубное;
с. Зеленый Гай;
с. Воскресенка;
с. Новохатское;
с. Мирная Долина;
с. Новознаменовка;
с. Марьевка;
с. Бузиновка;
с. Знаменовка;
с. Петровка Вторая;
с. Никольское;
с. Зеленый Брод;
с. Новобахметьево;
с. Новый Кавказ;
с. Новоалександровка;
с. Елизаветовка.
"Донецкоблгаз" также призывает своих клиентов перекрыть все газовые краны на приборах и на газопроводах.



Теги: Донбасс, газ, отключение
 
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