Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Львовская ОВА передала автомобили и бронежилеты для силовиков востока Украины

24.05.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Львовская ОВА передала автомобили и бронежилеты для силовиков востока Украины

Львовская ОВА при содействии ОО «Добро.Дій» и Международного штаба помощи украинцам отправили первых 15 автомобилей и 100 бронежилетов защитникам Украины на востоке страны. Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Все транспортные средства проверили и перекрасили. Укомплектованы гуманитарной помощью и бронежилетами, поедут они военным администрациям, полиции и пограничникам в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Кроме того, 22 бронежилета отправили нашим воинам от Ассоциации украинцев в Люксембурге - LUkraine", - отметил он.
Всего планируется поставка 1000 автомобилей и 5000 бронежилетов.



Теги: Донбасс, помощь, Львовская область, бронежилет, автомобиль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх