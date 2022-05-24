Львовская ОВА передала автомобили и бронежилеты для силовиков востока Украины

24.05.2022 10:00

Львовская ОВА при содействии ОО «Добро.Дій» и Международного штаба помощи украинцам отправили первых 15 автомобилей и 100 бронежилетов защитникам Украины на востоке страны. Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Все транспортные средства проверили и перекрасили. Укомплектованы гуманитарной помощью и бронежилетами, поедут они военным администрациям, полиции и пограничникам в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Кроме того, 22 бронежилета отправили нашим воинам от Ассоциации украинцев в Люксембурге - LUkraine", - отметил он.

Всего планируется поставка 1000 автомобилей и 5000 бронежилетов.