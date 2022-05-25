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На Азовстали подорвались шесть саперов-оккупантов
25.05.2022 15:00
Сегодня при разминировании территории металлургического завода Азовсталь в оккупированном Мариуполе подорвались два сапера из так называемой "ДНР". А накануне такая же участь постигла четырех российских саперов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Хорошая новость. Азовсталь продолжает сражаться даже сейчас. Несломленный и Непокоренный", - отметил он.
Теги: Азовсталь, оккупация, подрыв, саперы
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