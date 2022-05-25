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Архив - Донецкая область

Названо количество погибших жителей Мариуполя

25.05.2022 12:00
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Названо количество погибших жителей Мариуполя

В результате российской агрессии в Мариуполе погибли уже по меньшей мере 22 тысячи человек. Об этом в комментарии CNN заявил советник мариупольского мэра Петр Андрющенко.
«Мариуполь теперь является городом призраков», - сказал он.
Андрющенко добавил, что эта цифра в 22 тысячи базируется на многочисленных контактах, которые он и другие чиновники городского совета продолжают поддерживать с оставшимися в Мариуполе чиновниками.
В то же время он считает, что фактическая цифра может быть намного выше.



Теги: Донбасс, война, Мариуполь, житель, погибшие
 
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