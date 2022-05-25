Названо количество погибших жителей Мариуполя

25.05.2022 12:00

В результате российской агрессии в Мариуполе погибли уже по меньшей мере 22 тысячи человек. Об этом в комментарии CNN заявил советник мариупольского мэра Петр Андрющенко.

«Мариуполь теперь является городом призраков», - сказал он.

Андрющенко добавил, что эта цифра в 22 тысячи базируется на многочисленных контактах, которые он и другие чиновники городского совета продолжают поддерживать с оставшимися в Мариуполе чиновниками.

В то же время он считает, что фактическая цифра может быть намного выше.