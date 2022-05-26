- 25 мая на Донбассе отбиты 10 атак врага08:00
- На Азовстали подорвались шесть саперов-оккупантов15:00
- Названо количество погибших жителей Мариуполя12:00
- 24 мая на Донбассе отбиты 9 атак врага09:00
- Донецкоблгазу удалось обеспечить газом три хлебозавода08:00
- Российские войска захватили Светлодарск на Донетчине17:00
- Львовская ОВА передала автомобили и бронежилеты для силовиков востока Украины10:00
- 23 мая на Донбассе отбиты 16 атак врага08:00
- В Бахмуте задержали мужчину, шпионившего для оккупантов17:00
- Жителей Донетчины начали отключать от газоснабжения15:00
25 мая на Донбассе отбиты 10 атак врага
По состоянию на 21:00 25 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 10 атак врага, на 2 локациях еще продолжаются бои с оккупантом. Об этом сообщает пресс-центр ОС.
Отмечается, что вдоль всей линии обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 47 гражданских объектов, в часности 38 жилых домов, школу, оздоровительный лагерь, базу отдыха, железнодорожный вокзал. Вследствие этих обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 12 ранены.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 4 танка; 1 единицу специальной техники, 2 артиллерийские системы, 1 бронетранспортер, 1 вражеский автомобиль.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
- Боевики "Л/ДНР" разожгли бои возле Золотого-4, сорвав отвод войск на Донбассе: ВСУ несут потери
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС: горячих точек стало меньше
- Оккупанты РФ получили мощный ответ ВСУ на провокации на передовой: сбит БПЛА боевиков, есть раненые
- На Донбассе ВСУ отбили семь атак рашистов
- За сутки, 7 мая, в зоне ООС отбиты 9 атак врага
- Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенное оружие, ранен украинский военный
- 25 мая на Донбассе отбиты 10 атак врага08:00
- На Азовстали подорвались шесть саперов-оккупантов15:00
- Названо количество погибших жителей Мариуполя12:00
- 24 мая на Донбассе отбиты 9 атак врага09:00
- Донецкоблгазу удалось обеспечить газом три хлебозавода08:00
- Российские войска захватили Светлодарск на Донетчине17:00
- Львовская ОВА передала автомобили и бронежилеты для силовиков востока Украины10:00
- 23 мая на Донбассе отбиты 16 атак врага08:00
- В Бахмуте задержали мужчину, шпионившего для оккупантов17:00
- Жителей Донетчины начали отключать от газоснабжения15:00
- 25 мая на Донбассе отбиты 10 атак врага08:00
- Путин упростил получение российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей17:00
- На Азовстали подорвались шесть саперов-оккупантов15:00
- Kalush Orchestra продают свою награду победителя Евровидения для помощи ВСУ13:00
- Названо количество погибших жителей Мариуполя12:00
- Определены самые "тревожные" области Украины11:00
- Украинские журналисты, работавшие в Мариуполе, стали лауреатами премии KIJA10:00
- 24 мая на Донбассе отбиты 9 атак врага09:00
- Донецкоблгазу удалось обеспечить газом три хлебозавода08:00
- Российские войска захватили Светлодарск на Донетчине17:00
- Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?13:00
- Пам’ятки під обстрілами: як захистити культуру від війни?13:00
- У пошуках пального. Що відбувається на заправках?10:00
- Казино Slotor с коллекцией лучших слотов в Украине11:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- Авдеевка подверглась массированному обстрелу рашистов
- Горсовет Мариуполя обнародовал список коллаборантов из ОПЗЖ
- Жителей Донетчины начали отключать от газоснабжения
- Российские войска захватили Светлодарск на Донетчине
- Красный Крест опубликовал контакты для родственников защитников «Азовстали»
- Определены самые "тревожные" области Украины
- На Азовстали подорвались шесть саперов-оккупантов
- В Бахмуте задержали мужчину, шпионившего для оккупантов
- Названо количество погибших жителей Мариуполя
- На Донбассе 22 мая отбиты 11 атак оккупантов