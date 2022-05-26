- ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов на Донетчине15:00
- В Славянске задержали информатора рашистов12:00
- В ДонОГА рассказали о ситуации с газом в области11:00
- 25 мая на Донбассе отбиты 10 атак врага08:00
- На Азовстали подорвались шесть саперов-оккупантов15:00
- Названо количество погибших жителей Мариуполя12:00
- 24 мая на Донбассе отбиты 9 атак врага09:00
- Донецкоблгазу удалось обеспечить газом три хлебозавода08:00
- Российские войска захватили Светлодарск на Донетчине17:00
- Львовская ОВА передала автомобили и бронежилеты для силовиков востока Украины10:00
ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов на Донетчине
За 25 мая специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли полностью или частично вернуть электропитание в 14 населенных пунктов Донецкой области. Несмотря на крайне сложную ситуацию в регионе, энергетикам ДТЭК Донецкие электросети удалось вернуть свет в дома более 33 тысяч семей в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В течение суток аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети полностью или частично запитали жителей 14 населенных пунктов Донецкой области. Электроснабжение восстановлено для 33 551 семьи в Краматорском, Бахмутском, Покровском и Волновахском районах. Львиная доля восстановлений — в Краматорском районе.
В настоящее время из-за активных боевых действий остаются без электропитания 311 населенных пунктов Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Из-за активных боевых действий и постоянных обстрелов здесь регулярно повреждаются линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты.
Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 92 сутки и делают все возможное, чтобы оперативно возобновлять электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий.
Теги: восстановление, ДТЭК, электроснабжение, Донетчина
- ДТЭК возобновила электроснабжение 24 населенных пунктов Донецкой области
- На Донетчине удалось восстановить электроснабжение в 10 населенных пунктах
- На Донетчине ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов
- На Донетчине ДТЭК вернула свет в 13 населенных пунктов
- Бригады ДТЭК восстановили электроснабжение 12000 потребителей Донетчины
- ДТЭК полностью восстановила электроснабжение Киевщины
- ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов на Донетчине15:00
- В Славянске задержали информатора рашистов12:00
- В ДонОГА рассказали о ситуации с газом в области11:00
- 25 мая на Донбассе отбиты 10 атак врага08:00
- На Азовстали подорвались шесть саперов-оккупантов15:00
- Названо количество погибших жителей Мариуполя12:00
- 24 мая на Донбассе отбиты 9 атак врага09:00
- Донецкоблгазу удалось обеспечить газом три хлебозавода08:00
- Российские войска захватили Светлодарск на Донетчине17:00
- Львовская ОВА передала автомобили и бронежилеты для силовиков востока Украины10:00
- ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов на Донетчине15:00
- Центр помощи переселенцам «Я-Мариуполь» открылcя в Киеве13:00
- В Славянске задержали информатора рашистов12:00
- В ДонОГА рассказали о ситуации с газом в области11:00
- Кабмин изменил правила выезда из Украины для военнообязанных мужчин10:00
- В России отменили возрастные ограничения для службы в армии по контракту09:00
- 25 мая на Донбассе отбиты 10 атак врага08:00
- Путин упростил получение российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей17:00
- На Азовстали подорвались шесть саперов-оккупантов15:00
- Kalush Orchestra продают свою награду победителя Евровидения для помощи ВСУ13:00
- Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?13:00
- Пам’ятки під обстрілами: як захистити культуру від війни?13:00
- У пошуках пального. Що відбувається на заправках?10:00
- Казино Slotor с коллекцией лучших слотов в Украине11:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- Авдеевка подверглась массированному обстрелу рашистов
- Горсовет Мариуполя обнародовал список коллаборантов из ОПЗЖ
- Жителей Донетчины начали отключать от газоснабжения
- Российские войска захватили Светлодарск на Донетчине
- Красный Крест опубликовал контакты для родственников защитников «Азовстали»
- Названо количество погибших жителей Мариуполя
- На Азовстали подорвались шесть саперов-оккупантов
- Определены самые "тревожные" области Украины
- В Бахмуте задержали мужчину, шпионившего для оккупантов
- На Донбассе 22 мая отбиты 11 атак оккупантов