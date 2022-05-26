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Архив - Донецкая область

ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов на Донетчине

26.05.2022 15:00
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ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов на Донетчине

За 25 мая специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли полностью или частично вернуть электропитание в 14 населенных пунктов Донецкой области. Несмотря на крайне сложную ситуацию в регионе, энергетикам ДТЭК Донецкие электросети удалось вернуть свет в дома более 33 тысяч семей в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В течение суток аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети полностью или частично запитали жителей 14 населенных пунктов Донецкой области. Электроснабжение восстановлено для 33 551 семьи в Краматорском, Бахмутском, Покровском и Волновахском районах. Львиная доля восстановлений — в Краматорском районе.
В настоящее время из-за активных боевых действий остаются без электропитания 311 населенных пунктов Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Из-за активных боевых действий и постоянных обстрелов здесь регулярно повреждаются линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты.
Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 92 сутки и делают все возможное, чтобы оперативно возобновлять электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий.



Теги: восстановление, ДТЭК, электроснабжение, Донетчина
 
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