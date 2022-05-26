В ДонОГА рассказали о ситуации с газом в области

26.05.2022 11:00

Нормализация подачи газа на Донетчине будет осуществляться медленно. Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

"Как наладить жизнеобеспечение громады в условиях отсутствия газа – об этом говорили вчера на совещании у головы ДонОГА, начальника областной военной администрации Павла Кириленко. Это сложный вопрос. Особенно с учетом того, что нормализация подачи газа будет осуществляться медленно. Даже после того, как удастся отремонтировать поврежденные оккупантами газопроводы, понадобится время для их отладки и запуска. Поэтому повторю рекомендацию руководителя области – эвакуируйтесь. Безопасных мест сегодня на Донетчине нет. Славянск – не исключение. Не ждите, пока «прилетит». Принимайте решение сегодня!", — попросил Лях.