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Архив - Донецкая область

11 населенных пунктов на Донетчине остались без воды из-за повреждения водопровода

27.05.2022 13:00
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11 населенных пунктов на Донетчине остались без воды из-за повреждения водопровода

Дружковка, Константиновка и еще 9 населенных пунктов остались без воды на Донетчине. Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, это – следствие повреждения Второго донецкого водопровода.
"Специалисты "Воды Донбасса" выехали, чтобы установить место и причину повреждения, но попали под обстрел и вынуждены укрыться в безопасном месте. Стараемся восстановить водоснабжение как можно быстрее, но все будет зависеть от оперативной военной обстановки", - отметил Кириленко.



Теги: Донбасс, водоснабжение, обстрел, Донетчина
 
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