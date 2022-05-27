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Метинвест передал 200 бронежилетов для работников социальной сферы Покровской громады
27.05.2022 11:00
Покровская громада получила партию в 200 бронежилетов для работников социальной сферы. Об этом сообщил заместител покровского городского головы Николай Сабельников.
Передала бронежилеты компания "Метинвест", они - полностью отечественного производства.
"Группа Метинвест передает 200 бронежилетов, чтобы обезопасить работников и представителей социальной инфраструктуры. Пластины изготовлены на заводах Метинвеста, сами бронежилеты сделаны в Украине. Компания и в дальнейшем будет помогать городу в решении самых сложных вопросов к обеспечению нашей полной победы", - отметил директор Транспортной дирекции "Метинвест" Покровскугля Денис Ачкасов.
Теги: Донбасс, бронежилет, Метинвест, Покровск
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