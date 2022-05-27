Метинвест передал 200 бронежилетов для работников социальной сферы Покровской громады

27.05.2022 11:00

Покровская громада получила партию в 200 бронежилетов для работников социальной сферы. Об этом сообщил заместител покровского городского головы Николай Сабельников.

Передала бронежилеты компания "Метинвест", они - полностью отечественного производства.

"Группа Метинвест передает 200 бронежилетов, чтобы обезопасить работников и представителей социальной инфраструктуры. Пластины изготовлены на заводах Метинвеста, сами бронежилеты сделаны в Украине. Компания и в дальнейшем будет помогать городу в решении самых сложных вопросов к обеспечению нашей полной победы", - отметил директор Транспортной дирекции "Метинвест" Покровскугля Денис Ачкасов.