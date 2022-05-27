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В оккупированном Мариуполе на российском снаряде подорвался ребенок
27.05.2022 12:00
26 мая в Мариуполе на территории школы №30 в результате детонации вражеского снаряда погиб 12-летний мальчик. Об этом сообщает советник городского головы Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.
"Вчера в Мариуполе на территории школы №30 в Кальмиусском районе по ул.Днестровской в результате детонации российского снаряда "Град" погиб 12-летний мальчик. Российское оружие продолжает убивать детей Мариуполя даже после активных действий", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, ребенок, Мариуполь, снаряд, подрыв
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