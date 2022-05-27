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Архив - Донецкая область

В Славянске остановлено движение троллейбусов

27.05.2022 10:00
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В Славянске остановлено движение троллейбусов

Из-за перебоев с энергоснабжением сегодня, 27 мая, в Славянске отменено движение троллейбусов. Об этом сообщает военная администрация города.
"В настоящее время специалисты работают над устранением аварийной ситуации. О возобновлении движения электротранспорта будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Славянск, троллейбус
 
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