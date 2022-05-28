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Фонд Ахметова доставил на Донетчину более 23 тыс. единиц медикаментов
28.05.2022 17:00
Фонд Рината Ахметова доставил в Покровскую больницу Донецкой области более 23,5 тысяч единиц медикаментов, сообщает пресс-служба фонда.
Партия включает обезболивающие, антибиотики, препараты для укрепления и нормализации сердечно-сосудистой системы.
Лекарства будут распределены в медучреждения региона Донецкой областной военной администрацией.
Врачи отмечают, что из-за боевых действий больницы крайне нуждаются в дополнительных поставках, поскольку основные цепи поставок были нарушены.
В целом, с начала войны государственные больницы получили от Фонда Ахметова более 600 тысяч единиц самых необходимых медикаментов и более 60 тысяч гемоконтейнеров для доноров крови.
Теги: медикаменты, Донетчина, фонд Рината Ахметова
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