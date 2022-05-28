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Славянская ТЭС остановила работу из-за обстрелов
В Донецкой области с 27 мая остановлена работа Славянской ТЭС из-за постоянных обстрелов. Решение принято в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей, сообщает Донбассэнерго.
Указано, что в течение последних дней Николаевская городская территориальная громада Донецкой области, где расположена Славянская ТЭС, постоянно находится под ракетно-артиллерийскими обстрелами со стороны российских оккупантов. Персонал электростанции все время активной фазы войны героически обеспечивал работу генерирующего оборудования и отпуск электроэнергии в энергосистему Украины.
"С целью сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей, ПАО Донбассэнерго принято решение об остановке работы Славянской ТЭС 27 мая", – говорится в сообщении.
Славянская ТЭС расположена в городе Николаевка вблизи Славянска Донецкой области. Установленная мощность – 880 МВт.
Теги: Донбасс, Славянск, остановка, обстрелы, ТЭС
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