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28 мая на Донбассе отбиты 7 атак врага
28 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 7 атак врага. На 3 локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр ОС.
"Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Только в Донецкой области разрушили и повредили 15 гражданских объектов, из них: 14 жилых домов, коксохимический завод. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 3 гражданских лица, еще 5 получили ранения и травмы разной степени тяжести. Данные о погибших, разрушениях и повреждениях в Луганской области уточняются", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 1 танк; 6 вражеских автомобилей.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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