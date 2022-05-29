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Архив - Донецкая область

Из Дружковки запустили бесплатные эвакуационные автобусы

29.05.2022 13:00
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Из Дружковки запустили бесплатные эвакуационные автобусы

Дружковская городская военная администрация совместно с волонтерами запустила ежедневные эвакуационные автобусные рейсы. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Рейсы организуются БЕСПЛАТНО по следующим направлениям:
- Днепр
- Винница
- Ровенская область
Выезд при условии наполнения автобуса.
Все граждане, желающие эвакуироваться могут позвонить и записаться на эвакуационные рейсы.
Диспетчерская служба по вопросам эвакуации: 0954695707.



Теги: Донбасс, Дружковка, эвакуация, автобусы
 
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