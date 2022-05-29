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Архив - Донецкая область

В соцсетях сообщили о взрыве склада боеприпасов в оккупированном Донецке

29.05.2022 09:00
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В соцсетях сообщили о взрыве склада боеприпасов в оккупированном Донецке

В Донецке взорвался склад боеприпасов российских оккупантов. По предварительным данным, вооружение боевики разместили на территории коксохимического завода. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
В результате взрыва началось возгорание. Пока неизвестно, какой вред принесет это оккупантам.
В соцсетях пишут, что по ул. Коксохимическая, 1 (бывший коксохимзавод) началась детонация боеприпасов, зафиксировано попадание снарядов на ул. Суворова, 115, ул. Острогорского, 24/2 и другие адреса.



Теги: Донецк, взрыв, боеприпасы, склад
 
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