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В соцсетях сообщили о взрыве склада боеприпасов в оккупированном Донецке
29.05.2022 09:00
В Донецке взорвался склад боеприпасов российских оккупантов. По предварительным данным, вооружение боевики разместили на территории коксохимического завода. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
В результате взрыва началось возгорание. Пока неизвестно, какой вред принесет это оккупантам.
В соцсетях пишут, что по ул. Коксохимическая, 1 (бывший коксохимзавод) началась детонация боеприпасов, зафиксировано попадание снарядов на ул. Суворова, 115, ул. Острогорского, 24/2 и другие адреса.
Теги: Донецк, взрыв, боеприпасы, склад
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