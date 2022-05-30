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Архив - Донецкая область

29 мая на Донбассе отбиты 14 атак врага

30.05.2022 09:00
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29 мая на Донбассе отбиты 14 атак врага

Украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отразили 29 мая 14 атак врага. Еще на трех локациях продолжаются бои с оккупантом. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.
Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 62 гражданских объекта: 59 жилых домов, электроподстанцию и дом культуры.
В результате этих обстрелов только в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области погибли по меньшей мере 3 гражданских лица, еще 2 получили ранения. Данные по остальным районам Донетчины и Луганщины в целом пока уточняются.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 2 артиллерийские системы; 11 единиц боевой бронированной техники; 10 вражеских автомобилей.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили две крылатые ракеты Х-59МК и три высокоточных беспилотных летательных аппарата типа "Куб".
Всего за неделю, которая проходит, военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 76 вражеских атак. Уничтожили 22 танка, 1 единицу специальной техники, 17 артиллерийских систем, 67 единиц боевой бронированной техники, 1 специальный бронированный автомобиль и 28 единиц автомобильной техники (одна из них с боекомплектом). Подразделениями ПВО сбит вражеский многоцелевой вертолет К-52, 3 крылатых ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов оккупанта.



Теги: Донбасс, ООС, ситуация
 
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