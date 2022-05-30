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Архив - Донецкая область

На Донетчине восстановлено электроснабжение

30.05.2022 11:00
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На Донетчине восстановлено электроснабжение

На Донетчине восстановлено электроснабжение Бахмутского и Краматорского районов. Об этом в фейсбуке сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Вчера около 9 часов вечера специалисты восстановили электроснабжение населенных пунктов севера области, которые оказались без электричества в результате боевых действий.
Сегодня утром ремонтники начали работу по запуску Второго Донецкого водопровода, но все будет зависеть от ситуации безопасности. В случае благоприятных условий, поставка воды может быть восстановлена примерно до 14 часов", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Краматорск, восстановление, электроснабжение, Бахмут
 
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