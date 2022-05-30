Последние новости раздела
- На Донетчине восстановлено электроснабжение11:00
- 29 мая на Донбассе отбиты 14 атак врага09:00
- Краматорский и Бахмутский район остались без света и воды15:00
- Из Дружковки запустили бесплатные эвакуационные автобусы13:00
- 28 мая на Донбассе отбиты 7 атак врага11:00
- В соцсетях сообщили о взрыве склада боеприпасов в оккупированном Донецке09:00
- Фонд Ахметова доставил на Донетчину более 23 тыс. единиц медикаментов17:00
- Славянская ТЭС остановила работу из-за обстрелов15:00
- 27 мая на Донбассе отбиты 8 атак врага09:00
- СБУ опубликовала видео допроса "мобилизованного" оккупанта из ОРДО (ВИДЕО)15:00
На Донетчине восстановлено электроснабжение
30.05.2022 11:00
На Донетчине восстановлено электроснабжение Бахмутского и Краматорского районов. Об этом в фейсбуке сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Вчера около 9 часов вечера специалисты восстановили электроснабжение населенных пунктов севера области, которые оказались без электричества в результате боевых действий.
Сегодня утром ремонтники начали работу по запуску Второго Донецкого водопровода, но все будет зависеть от ситуации безопасности. В случае благоприятных условий, поставка воды может быть восстановлена примерно до 14 часов", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Краматорск, восстановление, электроснабжение, Бахмут
Читайте также:
- Нужно все делать параллельно: Зеленский предложил решение по Донбассу
- В "ДНР" заявили о начале работ по восстановлению электроснабжения района Донецкого аэропорта
- Порошенко рассказал о сотнях миллионах долларов Запада для Донбасса
- ДТЭК за сутки восстановила электроснабжение 13,4 тысяч домов
- Восстанавливать электроснабжение в Авдеевке начнут утром 9 декабря - Жебривский
- На Донетчине ДТЭК вернула свет в 13 населенных пунктов
- На Донетчине восстановлено электроснабжение11:00
- 29 мая на Донбассе отбиты 14 атак врага09:00
- Краматорский и Бахмутский район остались без света и воды15:00
- Из Дружковки запустили бесплатные эвакуационные автобусы13:00
- 28 мая на Донбассе отбиты 7 атак врага11:00
- В соцсетях сообщили о взрыве склада боеприпасов в оккупированном Донецке09:00
- Фонд Ахметова доставил на Донетчину более 23 тыс. единиц медикаментов17:00
- Славянская ТЭС остановила работу из-за обстрелов15:00
- 27 мая на Донбассе отбиты 8 атак врага09:00
- СБУ опубликовала видео допроса "мобилизованного" оккупанта из ОРДО (ВИДЕО)15:00
- На Донетчине восстановлено электроснабжение11:00
- Лавров назвал "безусловные приоритеты" в войне с Украиной10:00
- 29 мая на Донбассе отбиты 14 атак врага09:00
- Зеленский побывал на передовых позициях в Харьковской области (ВИДЕО)08:00
- Оккупанты не пропускают в Запоржье около 400 автомобилей17:00
- Краматорский и Бахмутский район остались без света и воды15:00
- Из Дружковки запустили бесплатные эвакуационные автобусы13:00
- 28 мая на Донбассе отбиты 7 атак врага11:00
- В соцсетях сообщили о взрыве склада боеприпасов в оккупированном Донецке09:00
- Шольц и Макрон провели полуторачасовые телефонные переговоры с Путиным08:00
- Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?13:00
- Пам’ятки під обстрілами: як захистити культуру від війни?13:00
- У пошуках пального. Що відбувається на заправках?10:00
- Казино Slotor с коллекцией лучших слотов в Украине11:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- В соцсетях сообщили о взрыве склада боеприпасов в оккупированном Донецке
- Из Дружковки запустили бесплатные эвакуационные автобусы
- СБУ опубликовала видео допроса "мобилизованного" оккупанта из ОРДО (ВИДЕО)
- 11 населенных пунктов на Донетчине остались без воды из-за повреждения водопровода
- Краматорский и Бахмутский район остались без света и воды
- Славянская ТЭС остановила работу из-за обстрелов
- Фильм о Мариуполе получил награду Каннского фестиваля (ВИДЕО)
- 27 мая на Донбассе отбиты 8 атак врага
- В Славянске остановлено движение троллейбусов
- 26 мая на Донбассе отбиты 12 атак врага