30 мая на Донбассе отбиты 8 атак врага

31.05.2022 09:00

По состоянию на 21:00, 30 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 8 атак врага. На 2 локациях еще продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр ОС.

"Оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 39 гражданских объектов, из них: 33 жилых дома, школа, детский сад, завод железобетонных конструкций, цех теплоэлектростанции и магазин".

В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 3 гражданских лица, еще 7 получили ранения и травмы разной степени тяжести. Данные о точном количестве погибших, раненых, разрушениях и повреждениях в обеих областях уточняются", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 1 танк; 4 артиллерийские системы; 5 боевых бронированных машин; 2 вражеских автомобиля.

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